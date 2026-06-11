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Mirra Andreeva, quelques jours après son sacre : « C’est comme si tout le monde avait oublié »

Par
Baptiste Mulatier
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Samedi dernier à Roland‐Garros, Mirra Andreeva a décroché, à seule­ment 19 ans, le premier titre du Grand Chelem de sa carrière.

Quelques jours plus tard, dans un entre­tien accordé à Championnat, la jeune Russe est revenue sur les émotions ressen­ties après son sacre, tout en avouant avoir été surprise par la rapi­dité avec laquelle elles se sont dissipées.

« Qu’est‐ce qui a coïn­cidé avec mes rêves de victoire ? Ces émotions incroyables, l’eu­phorie, la montée d’adré­na­line, quand on vient de remporter un tournoi et qu’on réalise qu’il s’agit d’un Grand Chelem, tout cela s’est produit. La seule chose à laquelle je ne m’at­ten­dais pas, c’est que ces émotions s’es­tompent si vite. Maintenant, je me dis déjà : ‘Bon, dans deux jours, il faut que je m’en­traîne à nouveau… » Et c’est comme si tout le monde avait oublié, et moi aussi, petit à petit. Je pensais que cette euphorie dure­rait quelques jours. Mais deux jours ont passé, et cette pensée me traverse déjà l’es­prit : ‘Voilà, j’ai gagné, c’est tout.’ »

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 13:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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