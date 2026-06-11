Samedi dernier à Roland‐Garros, Mirra Andreeva a décroché, à seule­ment 19 ans, le premier titre du Grand Chelem de sa carrière.

Quelques jours plus tard, dans un entre­tien accordé à Championnat, la jeune Russe est revenue sur les émotions ressen­ties après son sacre, tout en avouant avoir été surprise par la rapi­dité avec laquelle elles se sont dissipées.

« Qu’est‐ce qui a coïn­cidé avec mes rêves de victoire ? Ces émotions incroyables, l’eu­phorie, la montée d’adré­na­line, quand on vient de remporter un tournoi et qu’on réalise qu’il s’agit d’un Grand Chelem, tout cela s’est produit. La seule chose à laquelle je ne m’at­ten­dais pas, c’est que ces émotions s’es­tompent si vite. Maintenant, je me dis déjà : ‘Bon, dans deux jours, il faut que je m’en­traîne à nouveau… » Et c’est comme si tout le monde avait oublié, et moi aussi, petit à petit. Je pensais que cette euphorie dure­rait quelques jours. Mais deux jours ont passé, et cette pensée me traverse déjà l’es­prit : ‘Voilà, j’ai gagné, c’est tout.’ »