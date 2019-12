Après un break de deux ans lié à la maternité de son enfant, la joueuse indienne a décide de revenir sur le circuit en 2020. Cette décision n’était pas du tout préméditée comme elle l’a expliqué au site de la WTA : « Je ne vais pas dire que je n’y pensais pas. C’était présent dans ma tête mais pas de façon continue. Je me disais que cela devait devenir une réalité de façon naturelle, qu’il fallait que je ressente vraiment cette envie et surtout que je sois entourée par les bonnes personnes pour réussir ce comme-back. Un jour tout cela s’est mis en place et je me suis donc dit qu’il fallait y aller, tenter cette nouvelle aventure »