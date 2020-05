Invitée de l’émission « Chatting with Daniela » pour la WTA, Kristina Mladenovic a fait part de son manque lié à l’absence de Roland-Garros. Une période que la Tricolore (42e) adore plus que tout : « C’est vraiment déchirant de ne pas ressentir la magie de Roland-Garros. La saison sur terre battue est ma tournée préférée, avec les tournois qui mènent à Roland, Madrid et Rome. C’est très spécial de jouer ici. Avoir les stades vides et cette atmosphère, c’est très bizarre. »

La lauréate de la Fed Cup en 2019 a ensuite expliqué ce qui lui manquait dans la compétition : « C’est l’adrénaline des grands matchs, les grands événements, c’est une période que j’attends toujours avec impatience. Ce sentiment des matchs serrés et difficiles sur terre battue, les victoires, les défaites… Quand tu es une compétitrice, c’est ce qui te manque le plus. Travailler pour un objectif et aller sur le court pour essayer de l’atteindre, c’est ça qui manque. »