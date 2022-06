A 28 ans, Monica Puig dit stop. La cham­pionne olym­pique de 2016 à Rio a décidé de mettre un terme à sa carrière. Elle a expliqué les raisons de cette déci­sion diffi­cile à ESPN, où elle a déjà entamé sa recon­ver­sion en tant que consultante.

« Ces dernières années, j’ai essayé de retrouver mon meilleur niveau. J’ai fait tout ce qui était possible, mais je suis arrivée à un point où mon corps me dit stop. Ce n’est pas vrai­ment ma déci­sion. C’est le tennis qui me quitte. Mon corps n’est plus capable d’être compé­titif au niveau auquel on voit évoluer les meilleures aujourd’hui. J’ai l’im­pres­sion que la vie me prend quelque chose de très impor­tant. Je perds la chose que j’aime le plus au monde, mais d’autres portes s’ouvrent », a déclaré la Portoricaine, dévastée.

Opérée trois fois ces deux dernières années, elle avait fait son retour à Madrid fin avril avant de se blesser à nouveau. Son abandon contre Fiona Ferro à Saint Malo en tout début de match restera l’ul­time souvenir de sa « première » vie.