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Monica Puig sur Aryna Sabalenka : « J’ai remarqué que très souvent, elle commence à s’énerver contre elle‐même dès le premier jeu du match »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Éliminée dès son entrée en lice à Wuhan, après avoir perdu dès son deuxième match à Pékin, Aryna Sabalenka, détrônée à l’US Open par Elena Rybakina, n’a plus remporté de match depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami). 

Après Greg Rusedski, c’est au tour de la cham­pionne olym­pique de 2016, Monica Puig, de glisser un conseil à la Biélorusse dans le dernier épisode du podcast Inside‐In, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Quand elle est au meilleur de sa forme mentale, c’est là qu’elle est la plus régu­lière. J’ai remarqué que très tôt dans ses matchs, dès le premier jeu même, elle commence à s’énerver contre elle‐même. Mais peut‐être qu’elle a besoin de faire un peu d’introspection : ‘Pourquoi est‐ce que je m’énerve et me mets en colère si tôt dans les matchs ?’ Vous savez, quand on lit un livre, on ne peut pas deviner la fin dès le premier chapitre. Pourquoi est‐ce que je m’énerve autant dès les premiers jeux du match, alors que celui‐ci n’est pas encore terminé ? Et vu qu’elle est une excel­lente compé­ti­trice, une excel­lente joueuse de tennis et proba­ble­ment la meilleure et la plus puis­sante frap­peuse du circuit, c’est quelque chose qu’elle doit analyser en se deman­dant :  »Bon, de quoi ai‐je besoin ?’ Est‐ce que je pense qu’elle va s’en sortir ? À 1 000 %. Je trouve qu’elle est formi­dable pour le tennis, elle est très authen­tique, ce que j’apprécie. Elle aime mettre sa vie à nu, ce que je trouve génial. J’adore son esprit de compé­ti­tion, elle a juste besoin de se recentrer. »

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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