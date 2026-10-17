Éliminée dès son entrée en lice à Wuhan, après avoir perdu dès son deuxième match à Pékin, Aryna Sabalenka, détrônée à l’US Open par Elena Rybakina, n’a plus remporté de match depuis son Sunshine Double en mars dernier (Indian Wells‐Miami).

Après Greg Rusedski, c’est au tour de la cham­pionne olym­pique de 2016, Monica Puig, de glisser un conseil à la Biélorusse dans le dernier épisode du podcast Inside‐In, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« Quand elle est au meilleur de sa forme mentale, c’est là qu’elle est la plus régu­lière. J’ai remarqué que très tôt dans ses matchs, dès le premier jeu même, elle commence à s’énerver contre elle‐même. Mais peut‐être qu’elle a besoin de faire un peu d’introspection : ‘Pourquoi est‐ce que je m’énerve et me mets en colère si tôt dans les matchs ?’ Vous savez, quand on lit un livre, on ne peut pas deviner la fin dès le premier chapitre. Pourquoi est‐ce que je m’énerve autant dès les premiers jeux du match, alors que celui‐ci n’est pas encore terminé ? Et vu qu’elle est une excel­lente compé­ti­trice, une excel­lente joueuse de tennis et proba­ble­ment la meilleure et la plus puis­sante frap­peuse du circuit, c’est quelque chose qu’elle doit analyser en se deman­dant : »Bon, de quoi ai‐je besoin ?’ Est‐ce que je pense qu’elle va s’en sortir ? À 1 000 %. Je trouve qu’elle est formi­dable pour le tennis, elle est très authen­tique, ce que j’apprécie. Elle aime mettre sa vie à nu, ce que je trouve génial. J’adore son esprit de compé­ti­tion, elle a juste besoin de se recentrer. »