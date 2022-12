Alors qu’elle vient de célé­brer ses 59 ans, l’an­cienne numéro une mondiale, Monica Seles, dans une inter­view accordée à la WTA, a désigné la joueuse actuelle qui lui ressem­blait le plus.

« De la jeune géné­ra­tion, Naomi Osaka est celle qui se rapproche le plus de mon jeu, parce qu’elle me rappelle moi mais encore mieux. C’est une joueuse très agres­sive et je suis stupé­faite de la façon dont elle se déplace. J’aime les joueuses qui sont agres­sives. J’aime toujours regarder ce genre de joueuses. En gran­dis­sant, j’au­rais aimé jouer de manière plus agres­sive, en termes de montée au filet. »