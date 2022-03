Présente à Indian Wells depuis le début du tournoi, Monica Seles a pris a le temps de donner plusieurs inter­views, elle qui est géné­ra­le­ment plutôt discrète dans les médias.

Interrogée sur les sœurs Williams qu’elle a côtoyées à plusieurs reprises étant donné sa natu­ra­li­sa­tion améri­caine en 1994, celle qui a remporté neuf tour­nois du Grand Chelem a tenu à souli­gner l’im­por­tance de leur mère.

« Monsieurs Williams a un film, King Richard, comme nous le savons tous, mais je pense aussi que leur mère, Oracene, devrait avoir son film parce qu’elle est vrai­ment l’une des femmes les plus remar­quables que j’ai rencon­trées. Elle me rappe­lait telle­ment mon père. Peu importe qui ses filles ont joué, ou qui j’ai joué, mon père et elle‐même ont toujours été très justes et nous ont toujours félicités. »