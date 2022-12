Interrogé par nos confrères d’Eurosport sur un retour éven­tuel de Serena Williams sur le circuit, son entraî­neur de 2012 à 2022, Patrick Mouratoglou a tenté de peser le pour et le contre.

« Est‐ce que j’ai envie de la voir jouer ? Je veux la voir jouer à nouveau. Oui, oui, si elle prend du plaisir sur le terrain. Pour cela, il faut qu’elle se sente forte. Si elle ne se sent pas forte, elle ne prendra pas de plaisir. Je veux la voir jouer du bon tennis. Si elle peut jouer du bon tennis, bien sûr, je veux la voir jouer. Tout le monde veut la voir jouer ! », a lancé l’en­traî­neur fran­çais avant de tempérer à cause notam­ment des nouvelles préoc­cu­pa­tions de l’Américaine concer­nant ses inves­tis­se­ments dans le domaine du capital‐risque. « Je pense que pour être excep­tionnel dans un domaine, et Dieu sait qu’elle l’a été, il faut être un peu obses­sionnel. Il faut être concentré à 100% sur l’ac­ti­vité, sinon, même pour les génies du tennis, c’est compliqué. »