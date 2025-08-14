Bien connue des amateurs de la petite balle jaune, Victoria Mboko a explosé aux yeux du grand public en rempor­tant à domi­cile le WTA 1000 de Toronto contre Naomi Osaka (6−2, 4–6, 1–6).

Patrick Mouratoglou prête un belle avenir à la prodige de 18 ans. Pour l’en­traî­neur fran­çais, sa capa­cité à jouer contre les cadors du circuit sans complexe est un atout non‐négligeable pour gravir les sommets.

« Le prin­cipal atout de Victoria Mboko, c’est qu’elle n’a aucun respect. Cela ne veut pas dire qu’elle est irres­pec­tueuse, mais plutôt qu’elle ne regarde pas les autres joueuses en se disant : « Waouh, je ne peux pas battre cette joueuse, je n’en suis pas encore là ». Non, elle joue pour gagner, quel que soit son adver­saire. Elle a commencé l’année à la 300e place du clas­se­ment. Difficile d’ima­giner qu’elle ne rempor­tera pas de Grand Chelem. Elle est très physique lors­qu’elle se déplace sur le court et elle est très offen­sive, tant en coup droit qu’en revers. Elle contrôle le court et dégage une aura parti­cu­lière. L’année précé­dente, elle parti­ci­pait à des tour­nois Challenger et rempor­tait beau­coup de victoires. Elle y va pour gagner et elle y parvient. Pour moi, c’est le message le plus impor­tant qu’elle envoie, outre toutes les autres qualités qu’elle possède ».