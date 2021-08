Après l’an­nonce du forfait de Serena Williams pour l’US Open, Patrick Mouratoglou a accordé une inter­view à Tennis Majors. L’entraîneur fran­çais explique à quel point la déci­sion a été diffi­cile. Il a même fallu « raisonner » Serena pour qu’elle suive l’avis médical. Alors reviendra‐t‐elle, et si oui, quand ?

« Je ne sais pas, nous n’en avons pas parlé. On vient de parler de l’US Open, c’était le dernier but de la saison. Elle doit d’abord digérer, puis nous pouvons nous asseoir et parler. Aujourd’hui, je ne suis sûr de rien dans un sens ou dans un autre », a avoué Mouratoglou.

La quête d’un 24e Grand Chelem devient toujours plus diffi­cile pour Serena…