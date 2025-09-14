AccueilWTAMouratoglou au sujet de son échec avec Osaka : "Je pense aussi...
Mouratoglou au sujet de son échec avec Osaka : « Je pense aussi que m’avoir comme coach était un peu lourd pour elle, après avoir passé autant d’an­nées avec Serena Williams »

Patrick est un vrai passionné. Il vit et « mange » tennis. Quelques fois ces propos peuvent être mal inter­prétés mais il parle avec le coeur. Dernièrement il s’est exprimé chez nos confrères du Guardian. Il aurait pu sans doute prendre plus de gants car une remarque bien précise au sujet de sa colla­bo­ra­tion avec Osaka risque de faire du bruit.

« En y repen­sant, je n’ai pas fait un travail assez bon, sinon les résul­tats seraient là. Je pense aussi que m’avoir comme coach était un peu lourd pour elle, après avoir passé autant d’an­nées avec Serena, elle m’en a parlé plusieurs fois. Je n’ai jamais réussi à trouver le moyen de la décharger de cette pres­sion, de la rendre plus légère. Je suis sûr qu’elle aurait pu s’ex­primer plus libre­ment sans cette pres­sion, mais il n’y a pas de ressen­ti­ments, elle reste une grande compétitrice »

Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 08:21

We Love Tennis
