Patrick a une force, c’est qu’il renonce jamais. Interrogé par Tennis Gazette, il a bien voulu revenir sur le cas Osaka et il n’a pas changé d’opinion.
« Il faut parler de ce que Naomi a accompli lors des deux derniers tournois. Elle était également en finale à Montréal, et c’était un match très serré qui aurait pu tourner en sa faveur. Je pense qu’elle joue à nouveau à un très haut niveau, et ses performances lors des deux derniers tournois sont tout à fait éloquentes. C’est donc une excellente nouvelle. Je ne suis absolument pas surpris, car je sais tous les efforts qu’elle a fournis. Lorsque nous nous sommes quittés, j’ai dit à son agent qu’elle était prête à 100 %, ce dont j’étais certain, car son niveau d’entraînement était stable et extrêmement élevé. Elle avait besoin de ces percées, qu’elle a réalisées assez rapidement, probablement pour comprendre qu’elle est capable de jouer avec les meilleures et de les battre. Pour le tennis féminin, le retour de Naomi est tout simplement incroyable. C’est l’une des joueuses de tennis les plus emblématiques de ces cinq dernières années »
Publié le samedi 13 septembre 2025 à 12:12