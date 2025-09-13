AccueilWTAMouratoglou insiste concernant Osaka : "Lorsque nous nous sommes quittés, j'ai dit...
Mouratoglou insiste concer­nant Osaka : « Lorsque nous nous sommes quittés, j’ai dit à son agent qu’elle était prête à 100 %, j’étais sur de moi »

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

Patrick a une force, c’est qu’il renonce jamais. Interrogé par Tennis Gazette, il a bien voulu revenir sur le cas Osaka et il n’a pas changé d’opinion.

« Il faut parler de ce que Naomi a accompli lors des deux derniers tour­nois. Elle était égale­ment en finale à Montréal, et c’était un match très serré qui aurait pu tourner en sa faveur. Je pense qu’elle joue à nouveau à un très haut niveau, et ses perfor­mances lors des deux derniers tour­nois sont tout à fait éloquentes. C’est donc une excel­lente nouvelle. Je ne suis abso­lu­ment pas surpris, car je sais tous les efforts qu’elle a fournis. Lorsque nous nous sommes quittés, j’ai dit à son agent qu’elle était prête à 100 %, ce dont j’étais certain, car son niveau d’en­traî­ne­ment était stable et extrê­me­ment élevé. Elle avait besoin de ces percées, qu’elle a réali­sées assez rapi­de­ment, proba­ble­ment pour comprendre qu’elle est capable de jouer avec les meilleures et de les battre. Pour le tennis féminin, le retour de Naomi est tout simple­ment incroyable. C’est l’une des joueuses de tennis les plus emblé­ma­tiques de ces cinq dernières années »

Publié le samedi 13 septembre 2025 à 12:12

