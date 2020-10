Patrick Mouratoglou a donné un long entretien au journal l’Equipe ce mercredi.

Le coach de Serena Williams passe en revue pas mal de sujets.

Il évoque le travail très positif de la DTN par exemple, et essaye aussi de se projeter sur les conséquences de cette année 2020 frappée par la pandémie du Covid19.

Pour Patrick Mouratoglou, il va y avoir des dégâts : « Cela va avoir des conséquences économiques. La question est de savoir combien de tournois vont survivre. À quoi va ressembler le calendrier en 2021 ? Comme toujours dans les périodes de crise, ça peut faire le malheur des uns et le bonheur des autres. Donc, est-ce que d’autres choses vont s’imposer ? Il y a un truc dont on parle très peu en Europe mais beaucoup sur d’autres continents, c’est l’UTR (Universal Tennis Rating). C’est le classement mondial dont on ne parle pas du tout en France car on a le classement de la Fédération française. L’UTR veut devenir l’acteur principal du tennis mondial et a beaucoup d’argent, avec Oracle comme actionnaire«