Chaque fois qu’une nouvelle est un peu clivante est sur le « marché », Patrick Mouratoglou saute sur l’occasion pour donner son avis comme s’il était consultant pour son propre média. Cela lui permet d’être encore présent sur les réseaux car depuis sa mission avec Osaka on ne voit rien venir en terme de coaching pro.
Patrick Mouratoglou opinó sobre si las mujeres deberían jugar a cinco sets :— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) February 4, 2026
🗣 “Las mujeres pueden jugar cinco sets, y eso cerraría la discusión sobre la igualdad de premios. Los hombres dicen que jugamos más, cinco sets, y ellas juegan tres”.
🗣 “No ponen a las mujeres en la… pic.twitter.com/P7uKFp0YBM
Spécialiste du tennis féminin depuis qu’il a accompagné Serena Williams dans sa formidable fin de carrière, The Coach a donc rebondi sur l’idée émise par Craig Tiley, le directeur de l’Open d’Australie qui a expliqué réfléchir à l’idée de faire jouer les femmes en 5 sets.
« Les femmes peuvent jouer cinq sets, et cela mettrait fin à la discussion sur l’égalité des prix. Les hommes disent que nous jouons plus, cinq sets, et qu’elles ne jouent que trois. On ne met pas les femmes dans la session nocturne de Roland Garros parce que ça pourrait être un match 6–1 et 6–1 en 40 minutes, et les gens paient une entrée. Cinq sets, ce serait différent »
Publié le jeudi 5 février 2026 à 08:39