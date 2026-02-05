AccueilWTAMouratoglou : "Les femmes peuvent jouer cinq sets, et cela mettrait fin...
Mouratoglou : « Les femmes peuvent jouer cinq sets, et cela mettrait fin à la discus­sion sur l’égalité des prix »

Jean Muller
Par Jean Muller

Chaque fois qu’une nouvelle est un peu clivante est sur le « marché », Patrick Mouratoglou saute sur l’oc­ca­sion pour donner son avis comme s’il était consul­tant pour son propre média. Cela lui permet d’être encore présent sur les réseaux car depuis sa mission avec Osaka on ne voit rien venir en terme de coaching pro.

Spécialiste du tennis féminin depuis qu’il a accom­pagné Serena Williams dans sa formi­dable fin de carrière, The Coach a donc rebondi sur l’idée émise par Craig Tiley, le direc­teur de l’Open d’Australie qui a expliqué réflé­chir à l’idée de faire jouer les femmes en 5 sets.

« Les femmes peuvent jouer cinq sets, et cela mettrait fin à la discus­sion sur l’égalité des prix. Les hommes disent que nous jouons plus, cinq sets, et qu’elles ne jouent que trois. On ne met pas les femmes dans la session nocturne de Roland Garros parce que ça pour­rait être un match 6–1 et 6–1 en 40 minutes, et les gens paient une entrée. Cinq sets, ce serait différent »

Publié le jeudi 5 février 2026 à 08:39

