Toujours soucieux de valo­riser le tennis féminin, Patrick s’est penché sur les vitesses de balle et une certaine Amanda Anisimova a établi quelques records.

« Les statis­tiques ont montré cette année qu’une femme frappe des coups plus vite qu’Alcaraz et Sinner, c’est Amanda Anisimova. Cela ne m’étonne pas si on parle de son revers par exemple. C’est un coup dans lequel elle a une confiance absolue, elle est toujours à 1 000 000 %. Elle y va à fond, et elle n’ap­plique pas d’effet. De ce fait, la balle va très vite même si son coup est très risqué. Je ne suis pas surpris que ce soit elle car elle a aussi un super timing, et elle est toujours proche de la ligne de fond de court »