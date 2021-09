Patrick Mouratoglou prépare déjà le terrain pour sa championne.

Dans une récente inter­view accordée à l’AFP et relayée par Ouest‐France, l’en­traî­neur de Serena Williams depuis 2012 dresse un bilan de la carrière de l’Américaine et estime qu’elle n’a rien plus rien à prouver pour être reconnue comme la GOAT de son sport.

« Elle l’a encore (la moti­va­tion pour remporter ce 24e Grand Chelem, NDLR). La ques­tion, c’est plus à quel point elle le veut et qu’est-ce qu’elle est prête à faire pour y parvenir ? Margaret Court jouait à une époque où les trois quarts des gens ne venaient même pas en Australie, où le tennis était un sport amateur, à une époque où les tableaux étaient de seize joueuses… Le tennis est entré dans l’ère profes­sion­nelle, il s’est créé une compé­ti­tion phéno­mé­nale, il y a un nombre de joueurs et de joueuses dans le monde incroyable, donc il y a une énorme émula­tion en compé­ti­tion, beau­coup, beau­coup d’argent main­te­nant. Je ne veux pas manquer de respect à Margaret Court, mais c’est une autre ère. Oui, ce serait mieux que Serena batte son record mais, si elle ne le bat pas, elle sera quand même la plus grande joueuse de tous les temps ! »