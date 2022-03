Alors qu’elle possède désor­mais plus de spon­sors que de victoires sur le circuit féminin après un nouveau contrat signé avec la marque auto­mo­bile Porsche, Emma Raducanu est à la recherche d’un second souffle après son titre à l’US Open 2021.

Revenant sur cette période diffi­cile pour la Britannique, Patrick Mouratoglou a analysé froi­de­ment la situa­tion tout en donnant une note d’espoir.

« Tout s’est passé si vite et du jour au lende­main pour Emma et je ne pense pas qu’elle ait la base pour subir autant de pres­sion. Elle a un très bon jeu et c’est une grande athlète. Elle a fait preuve d’une force mentale assez incroyable, car ce qu’elle a fait à l’US Open est quelque chose de spécial. Elle a une bonne équipe et vous pouvez voir qu’elle met du sien. Vous allez devoir être très patients avec elle car si elle est exposée à trop de pres­sion, cela va lui faire du mal et cela pour­rait avoir un impact sur sa carrière. Je pense qu’elle peut gagner d’autres Grands Chelems mais je pense qu’il est très tôt pour en gagner d’autres parce qu’elle a joué sans aucune pres­sion et soudai­ne­ment toute la pres­sion est venue sur elle donc elle n’est plus la même joueuse que quelques mois avant l’US Open. Lorsque vous êtes sous pres­sion, vos faiblesses appa­raissent et elle n’est pas prête pour cela, c’est ce que je pense. Le sera‐t‐elle à l’avenir ? Je pense que oui. Si elle est capable de main­tenir l’état d’es­prit qu’elle a en ce moment avec le travail qu’elle fournit, je pense qu’elle a le jeu, les capa­cités physiques et la force mentale pour le faire à l’avenir. »