Auteur d’un sortie remar­quée et honnête sur sa respon­sa­bi­lité et celle de son équipe dans le contrôle anti­do­page positif de sa joueuse, Simona Halep, Patrick Mouratoglou a tenu d’une certaine manière à mettre en garde tous les spor­tifs qui pour­raient utiliser des complé­ments alimen­taires poten­tiel­le­ment contaminés.

« Cela m’a ouvert les yeux sur le fait que n’importe quel sportif peut être conta­miné demain car appa­rem­ment, cela arrive de plus en plus. C’est terrible parce que vous êtes tota­le­ment inno­cent, votre répu­ta­tion est affectée, blessée par le fait que votre nom est lié au dopage, même si vous ne vous êtes dopé à aucun moment. Votre carrière est arrêtée pour une durée extrê­me­ment longue. Cela peut affecter toute votre carrière, cela affecte votre répu­ta­tion pour une raison très injuste parce que vous n’avez rien fait. Cela nous a donc fait comprendre que cela peut arriver à n’importe qui, et aux entre­prises avec lesquelles vous décidez de vous tourner pour des supplé­ments, vous devez être sûrs à 100 % que cela ne peut pas arriver. »