Le bande‐annonce du film retra­çant la vie de Richard Williams a été dévoilée ce jeudi, déclen­chant énor­mé­ment de réac­tions sur la toile.

Celle de Patrick Mouratoglou, coach de Serena qui a pris la suite de son père, compte donc un peu plus que les autres : « Richard Williams n’a pas seule­ment formé une numéro 1 mondial… mais deux ! Il a obtenu l’un des résul­tats les plus incroyables de l’his­toire du sport et a ouvert la porte à de nombreux parents pour croire que leur enfant pouvait le faire – et pour cela, il mérite large­ment de passer au grand écran, il mérite un grand film. »

On rappelle que c’est Will Smith qui joue le rôle de Richard Williams.