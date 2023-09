Loin d’être étranger au premier sacre en Grand Chelem de Cori Gauff lors de l’US Open même s’il n’était plus son entraî­neur à ce moment‐là, Patrick Mouratoglou, qui a accueilli l’Américaine dans son académie à l’âge de 10 ans, lui a prédit un avenir radieux et une belle riva­lité avec Naomi Osaka qui sera de retour sur le circuit en 2024 après avoir mis au monde son premier enfant.

« Je pense que c’est une star. Pour devenir plei­ne­ment une star, elle devait être cham­pionne du Grand Chelem, et c’est désor­mais le cas. Je pense qu’elle peut en gagner beau­coup plus. Et elle est vrai­ment telle­ment exci­tante à regarder. Elle a telle­ment de charisme, d’énergie, de posi­ti­vité. Je pense qu’elle a tout pour devenir une grande star et amener les gens à venir voir la WTA. de plus, je suis très heureux que Naomi Osaka revienne l’année prochaine. Je pense qu’elle est égale­ment excel­lente pour le tennis et la riva­lité entre les deux peut être passionnante. »