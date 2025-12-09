Même si Serena a nié le fait de vouloir revenir sur le tour, il semble qu’elle soit inscrite en double avec sa soeur au tournoi d’Auckland. Evidemment Patrick Mouratoglou a été interrogé par les médias sur ce sujet épineux. Après avoir évoqué le sujet avec nos confrères de Tennis365, il a été encore plus précis auprès du Daily Express.
« C’est peut‐être quelque chose qui lui a traversé l’esprit parce qu’elle est en super forme, comme tout le monde a pu le constater », a déclaré l’entraîneur de tennis français. « Elle semble être redevenue une athlète de haut niveau après avoir été mère. Alors peut‐être que cela lui a traversé l’esprit, et peut‐être qu’elle s’est ouvert cette opportunité. Mais entre s’ouvrir une opportunité et la concrétiser, il y a, je pense, un long chemin à parcourir, donc je suppose que nous saurons dans quelques mois si cela se produira. Je pense que lorsque Serena veut quelque chose et qu’elle s’y consacre corps et âme, il n’y a pas grand‐chose qui lui soit impossible. Je pense donc que si elle envisage un retour, elle ne le fera que si elle estime pouvoir rivaliser avec les meilleures, sinon elle ne le fera pas. Ce n’est pas son état d’esprit. Cela n’a jamais été son état d’esprit »
Publié le mardi 9 décembre 2025 à 11:12