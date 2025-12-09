Même si Serena a nié le fait de vouloir revenir sur le tour, il semble qu’elle soit inscrite en double avec sa soeur au tournoi d’Auckland. Evidemment Patrick Mouratoglou a été inter­rogé par les médias sur ce sujet épineux. Après avoir évoqué le sujet avec nos confrères de Tennis365, il a été encore plus précis auprès du Daily Express.

« C’est peut‐être quelque chose qui lui a traversé l’es­prit parce qu’elle est en super forme, comme tout le monde a pu le constater », a déclaré l’en­traî­neur de tennis fran­çais. « Elle semble être rede­venue une athlète de haut niveau après avoir été mère. Alors peut‐être que cela lui a traversé l’es­prit, et peut‐être qu’elle s’est ouvert cette oppor­tu­nité. Mais entre s’ou­vrir une oppor­tu­nité et la concré­tiser, il y a, je pense, un long chemin à parcourir, donc je suppose que nous saurons dans quelques mois si cela se produira. Je pense que lorsque Serena veut quelque chose et qu’elle s’y consacre corps et âme, il n’y a pas grand‐chose qui lui soit impos­sible. Je pense donc que si elle envi­sage un retour, elle ne le fera que si elle estime pouvoir riva­liser avec les meilleures, sinon elle ne le fera pas. Ce n’est pas son état d’es­prit. Cela n’a jamais été son état d’esprit »