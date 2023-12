« Je n’ai jamais entendu quelque chose de plus ridi­cule que le licen­cie­ment de son coach alors qu’elle venait de remporter l’US Open « , décla­rait déjà Ann Jones il y a peu de temps. Après la triple lauréate en Grand Chelem, c’est au tour de Patrick Mouratoglou de criti­quer la stra­tégie d’Emma Raducanu qui change de coach en moyenne une fois par trimestre depuis son impro­bable et incroyable sacre à l’US Open en 2021.

« Ce n’est pas la situa­tion idéale. Si c’était ma fille, je ne lui conseille­rais pas de faire ça, parce qu’il faut de la stabi­lité pour construire quelque chose, quoi que ce soit. Et encore plus dans le tennis, je pense qu’il est très impor­tant d’avoir un projet pour votre tennis et de suivre jour après jour, le chemin pour atteindre votre projet, votre projet de tennis. Ainsi, chaque fois qu’il y a des chan­ge­ments en termes d’en­traî­neurs, il y a des chan­ge­ments de projet. On ne peut donc pas construire quelque chose. Il faut aussi de la stabi­lité. Le circuit est la chose la plus instable de la planète. Tout change chaque semaine. Il est très diffi­cile, sur le plan émotionnel, de gérer tous ces chan­ge­ments. C’est la pire chose à faire. Depuis son titre à l’US Open, rien n’a été cohé­rent », a lâché l’en­traî­neur fran­çais dans des propos rapportés par Eurosport UK.