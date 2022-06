Nouveau coach de Simona Halep depuis le 7 avril dernier, ce qui a auto­ma­ti­que­ment mis fin à sa colla­bo­ra­tion avec Serena Williams entamée en 2012, Patrick Mouratoglou a révélé à l’oc­ca­sion d’un festival sportif à Cluj, en Roumanie, les dessous de cette sépa­ra­tion. Et si l’on en croit le coach trico­lore, il aurait posé une sorte d’ul­ti­matum à l’Américaine.

« Je voulais être juste envers elle et ne pas la laisser tomber à la fin de sa carrière », a déclaré Mouratoglou, cité par Gazeta Sporturilor. « Je suis allé lui demander ce qu’elle allait faire. Ce n’était pas très clair pour elle. Je lui ai demandé si elle voulait aller à Roland‐Garros. Elle m’a dit qu’elle ne savait pas. C’était six semaines avant le début du tournoi. Je lui ai dit que je l’at­ten­dais lundi pour l’en­traî­ne­ment et que si elle ne venait pas, je me consi­dé­re­rais comme libre. »