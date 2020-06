Stoppée dans son début de saison par l’épidémie de Covid-19 alors qu’elle venait de remporter le tournoi d’Auckland et d’être éliminée par Qiang Wang au troisième tour de l’Open d’Australie, Serena Williams a gardé sa motivation intacte à en croire son entraîneur depuis 2012, Patrick Mouratglou. Ce dernier, interrogé par Tennis Channel Live, reste confiant quant aux chances de l’Américaine d’égaler le record de 24 Grands Chelems de Margaret Court.

« Ce qui me rend très positif, c’est que je sens que sa motivation est toujours la même. Elle est revenue à un grand niveau, a atteint quatre finales du Grand Chelem. Mais elle n’en a pas gagné un, donc il manque encore un petit quelque chose« , a déclaré Mouratoglou. Ce quelque chose, nous voulons vraiment l’obtenir. Elle s’entraîne comme les autres joueuses mais c’est tellement difficile pour une joueuse de tennis de s’entraîner sans but à court terme ou même à plus long terme car personne ne sait quand le circuit va reprendre. »