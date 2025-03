Lors d’une inter­view accordée à Tennis365, l’en­traî­neur fran­çais, Patrick Mouratoglou, s’est mis dans la tête des joueurs et a évoqué la pres­sion qui pèse sur les épaules d’Emma Raducanu, lauréate de l’US Open 2021.

« La plupart des joueurs sont confiants car ils ont la capa­cité de jouer un bon tennis lors­qu’ils atteignent le sommet du sport, mais beau­coup d’entre eux ne croient pas en eux lors­qu’ils affrontent certains adver­saires. Lorsqu’ils perdent quelques matches, ils ne croient plus en leur capa­cité à battre les autres et lorsque vous êtes dans le vestiaire, vous pouvez voir que certains d’entre eux ont peur avant les matches et c’est fou. Mais il y a telle­ment d’en­jeux à chaque fois qu’ils jouent un match, parce que tout d’abord, ils s’éva­luent eux‐mêmes. Lorsque vous êtes dans un grand pays comme la Grande‐Bretagne et qu’il y a beau­coup de publi­cité autour du tennis, une joueuse comme Emma Raducanu prend le risque que les gens écrivent ou disent du mal d’elle à chaque fois qu’elle entre sur le court. Ce n’est pas facile à gérer. Les joueurs sont stressés et ils ont besoin d’une grande confiance en eux pour gérer ce stress, sinon ils ne seront pas à la hauteur »