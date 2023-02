Corrigée dès le premier tour par la jeune tchèque Noskova lors de sa venue à Lyon la semaine dernière alors qu’elle béné­fi­ciait d’une invi­ta­tion, Garbina Muguruza, seule­ment 83e joueuse mondiale, s’est envolée cette semaine pour Abu Dhabi et son tournoi classé WTA 500.

Et avant d’af­fronter Karolina Pliskova dans l’un des chocs du premier tour, la lauréate de l’édi­tion 2016 de Roland‐Garros est revenue en confé­rence de presse sur ses derniers mois très compliqués.

« Au tennis, tout change très vite, ce sport n’a pas de mémoire. Une semaine, les choses peuvent très mal tourner pour vous et la suivante, vous pouvez gagner un tournoi. Garder son calme est essen­tiel, être assez humble pour accepter la situa­tion et conti­nuer à travailler. Je suis une joueuse de tennis qui a connu des hauts et des bas dans sa carrière, j’ai de l’ex­pé­rience et je dois simpli­fier les choses. »