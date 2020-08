Pendant le confinement, nous avions assisté à un échange sur Twitter, entre Roger Federer, Rafael Nadal et Simona Halep. Les trois s’étaient montrés favorables à une fusion des instances de l’ATP et de la WTA. Ici, il n’est pas question de faire jouer les messieurs avec les dames, mais bien de fusionner les instances.

Un soutien de poids vient se rajouter, puisque l’Espagnole Garbine Muguruza s’est exprimée sur la question : « Le tennis est l’un des sports où il y a une plus grande égalité de salaire entre hommes et femmes, il y a d’autres sports où la différence est énorme. Une fusion entre les deux entités me semble intéressante, elle serait très frappante, même si je ne sais pas combien de travail il faudrait y consacrer. S’il y a un moment pour le faire, avec tout ce que nous vivons, peut-être que c’est le moment. »