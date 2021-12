Garbine Muguruza a terminé l’année 2021 sur un petit nuage en rempor­tant le Masters disputé à Guadalajara. Première joueuse espa­gnole de l’his­toire à glaner ce titre pres­ti­gieux, la 3e joueuse mondiale ne compte pas s’ar­rêter là et vise désor­mais une victoire sur chaque tournoi du Grand Chelem, elle qui l’a déjà emporté à Roland‐Garros en 2016 et Wimbledon en 2017.

« C’est toujours quelque chose que j’ai voulu faire. Surtout quand j’ai joué la finale en Australie l’année dernière, qui est un tournoi du Grand Chelem que je n’ai pas encore gagné. Oui, j’ai­me­rais bien boucler la boucle des Grands Chelems ? n’im­porte quel joueur de tennis, non ? Mais c’est un objectif à avoir et qui pour­rait me permettre de rester au sommet du tennis. Nous jouons en compé­ti­tion pour les trophées. C’est toujours mon objectif. »