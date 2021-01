Elle a beau ne plus occu­per le trône du cir­cuit WTA, Garbine Muguruza reste tou­te­fois la cheffe de file du ten­nis fémi­nin en Espagne. De quoi régu­liè­re­ment croi­ser la route et échan­ger avec la réfé­rence abso­lue du pays en la matière : Rafael Nadal. Dans un entre­tien vidéo accor­dée à Cope, l’Espagnole a confié entre­te­nir de très bonnes rela­tions avec Raf, en plus de le consi­dé­rer comme une « référence ».

« Je m’en­tends très bien avec lui et quand nous nous croi­sons, nous par­lons un peu de ten­nis ou de ce que nous res­sen­tons dans le tour­noi que nous jouons », a décla­ré l’ac­tuelle 15ème joueuse mon­diale. Avant de révé­ler une anec­dote datant de la der­nière édi­tion de l’Open d’Australie, où elle était allée deman­der conseil au Taureau de Manacor pour résoudre ses pro­blèmes de som­meil. Un pro­blème auquel Rafa avait confes­sé ne pou­voir rien faire.

Comme quoi, l’homme aux 20 titres du Grand Chelem est bien humain, après tout.