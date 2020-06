Invitée de l’émission de radio « El Larguero », Garbine Muguruza est revenue sur les périodes difficiles qu’elle a pu connaître après avoir connu rapidement les succès (deux titres du Grand Chelem et première place mondiale) : « Nous avons fait un excellent travail qui porte ses fruits. Ce n’était pas facile pour moi de me voir si jeune après avoir atteint tant d’objectifs et je ne savais pas comment gérer la pression. Ma relation avec Conchita Martinez (sa coach) m’a beaucoup aidé. » Avant le confinement, l’Espagnole avait retrouvé un niveau digne de son standing en atteignant la finale de l’Open d’Australie. A elle de confirmer lors de la reprise.