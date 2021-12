Auteur d’une des plus belles saisons de sa carrière en rempor­tant notam­ment pour la première fois le Masters de fin de saison, Garbine Muguruza est revenue pour la RTVE sur cette belle année où elle aura égale­ment atteint la 3e place mondiale. Un clas­se­ment sur lequel elle ne se fixe plus d’ob­jectif parti­cu­lier, elle qui a été numéro une mondiale en 2017 après avoir remporté le tournoi de Wimbledon.

« J’ai déjà été à cette place de numéro une mondiale mais je ne veux pas être obsédée par ça, je préfère me concen­trer sur le fait de gagner des tour­nois. La vérité est que cela a été une grande année, et cela a été diffi­cile parce qu’il y a eu beau­coup de proto­coles, de bulles, au début sans public, puis avec un peu de public. Ça a été une saison folle avec les Jeux olym­piques en plus, une année avec de nombreux défis, mais en même temps, très réussie pour moi », a déclaré Garbine avant de se projeter sur l’Open d’Australie 2022. « C’est un tournoi que j’aime beau­coup parce que c’est l’été, c’est l’Australie et les gens là‐bas sont très friands de sport et comprennent le tennis. »