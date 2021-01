Dans un long entretien accordé au quotidien espagnol As, Garbine Muguruza prend son interlocuteur à revers en expliquant qu’au final la période du Covid-19 ne lui pas apporté grand chose d’un point de vue philosophique. C’est l’une des seules joueuses à tenir ce discours. Les « autres » expriment souvent l’idée d’un temps d’arrêt utile à la réflexion. Visiblement l’Espagnol avait déjà pris le temps de se poser les bonnes questions sur son existence : « Ma vie aurait pu continuer sans Covid-19, je ne suis pas sortie de cette situation en étant plus philosophe. Est-ce que cela m’a aidée en tant que personne ? Oui. Au point que cela valait vraiment la peine de le vivre ? Je pense sincèrement que non. Après, effectivement cela m’a aidée à considérer qu’il y a d’autres choses que le tennis. Donc j’ai été contrainte de faire des choses différentes. Mais la vérité est que je n’ai rien découvert de fondamental. Le travail d’introspection sur moi-même, je l’ai fait bien avant, je n’ai pas attendu la crise du Covid-19 pour faire ce travail »