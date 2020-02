Finaliste à Melbourne, Garbine Muguruza retrouve le sourire en ce début d’année 2020 après avoir connu une saison 2019 cauchemardesque. Dans un entretien pour l’agence EFE, l’Espagnole a commenté sa séparation avec Sam Sumyk avec qui elle a atteint la première place mondiale et remporté deux titres du Grand Chelem : « C’était un peu compliqué car je travaillais avec Sam depuis longtemps. Que je le veuille ou non, c’était difficile mais dans le sport, c’est cyclique. Je réfléchissais depuis plusieurs semaines avec l’idée qu’il fallait que je change quelque chose, que j’ai une nouvelle voix, une nouvelle équipe, que je devais changer d’énergie. J’avais plusieurs noms en tête mais Conchita était celle que j’appréciais le plus. »