Dans son entretien pour Europa Press, Garbine Muguruza a raconté son expérience au Kilimandjo en novembre : « J’ai toujours aimé les sensations fortes et avoir de l’adrénaline. Je voulais me mettre au défi de faire quelque chose de différent et j’ai osé grimper le Kilimandjaro. Cela n’avait rien à voir avec le tennis. Je n’avais jamais fait quelque chose comme ça et j’ai aimé relever ce défi. Je me sentais bien. »