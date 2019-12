Décevante en 2019 en chutant à la 36e place mondiale, Garbine Muguruza a bien l’intention de se reprendre en 2020. Dans un entretien pour Europa Press et relayé par le journal espagnol As, la joueuse ibérique a fait part de sa motivation : « Mon envie est toujours intacte. J’aime vraiment ce que je fais, je sais ce que ça fait d’être en haut et je veux toujours être là. »

Lauréate de Roland-Garros en 2016 et de Wimbledon en 2017, l’ancienne numéro 1 mondiale s’est séparée de Sam Sumyk et elle travaillera désormais avec Conchita Martinez : « Nous avons commencé l’année de zéro. On se connaît depuis longtemps avec Conchita, nous avons partagé de beaux moments mais aussi en Fed Cup. Nous sommes ravies. » L’Espagnole débutera la saison 2020 lors du tournoi de Shenzhen en Chine (6 au 12 janvier).