« Mon projet pour le moment est de dormir, de me reposer, d’être avec mes proches et de récu­pérer le temps perdu », décla­rait en octobre dernier Garbine Muguruza, qui ne voulait plus entendre parler de tennis.

Absente depuis le 30 janvier dernier à Lyon où elle concé­dait une sixième défaite d’af­filée sur le circuit prin­cipal, l’ex‐numéro 1 mondiale retrouve peut‐être un peu goût au tennis.

Elle a en effet été aperçue dans les tribunes à Malaga lors du quart de finale de Coupe Davis entre le Canada et la Finlande.

Pour rappel, la double lauréate en Grand Chelem n’a que 30 ans.