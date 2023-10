Garbine Muguruza n’a plus disputé le moindre match offi­ciel sur le circuit depuis le tournoi WTA 250 de Lyon en février de cette année.

Depuis elle profite de sa vie de couple et de jeune mariée. Comme elle l’a confié auprès de nos confrères de Women’s Helath lors d’une inter­view, le tennis est loin d’être une de ses prio­rités pour le moment.

« A partir d’au­jourd’hui, je n’ai pas l’in­ten­tion de revenir à la compé­ti­tion. Mon projet pour le moment est de dormir, de me reposer, d’être avec mes proches et de récu­pérer le temps perdu… Je ne vois pas au‐delà de ce que je fais aujourd’hui, demain et cette semaine. Le tennis n’a pas sa place dans ma routine. Je suis toujours mes collègues, de temps en temps je peux jouer, mais pas de manière inten­sive, plutôt pour m’amuser. Cela n’oc­cupe pas mon esprit, ma journée ou mes routines. Je fais vrai­ment une pause et j’es­saie de rester à l’écart des courts » a déclaré l’Espagnole.

Est‐ce que nous rever­rons la double lauréate en Grand Chelem…