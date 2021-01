Très proche de Carla Suarez Navarro avant même l’annonce de son cancer, Garbine Muguruza continue de soutenir son amie en lui rendant régulièrement visite. Récemment interrogée à propos de l’état d’esprit de sa compatriote, la 15e joueuse mondiale a bien voulu revenir sur le moment où elle a appris la terrible nouvelle.

« Je l’ai découvert avant l’US Open et ce fut un choc car on ne s’attend jamais à ce que quelque chose comme cela se produise avec quelqu’un d’aussi proche, et avec une athlète aussi jeune. Je lui ai beaucoup parlé et elle m’a dit quoi faire et ce qu’il ne fallait pas faire », a lancé une Muguruza très affectée par la maladie de son amie.