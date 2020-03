Dans une pleine page dans l’équipe du jour, Andy Murray a rédiger un texte où il résume parfaitement l’idée de se rapprocher de l’égalité entre les hommes et les femmes dans toutes les composantes gérant le monde du sport. Nous avons retenu un passage qui nous semble essentiel : « De tous les sports mondiaux, le tennis est le plus performant en termes d’égalité de gains et de parité entre joueurs et joueuses concurrent dans les mêmes épreuves. Mais ce que je trouve intéressant, plutôt que de s’en réjouir, cet état de fait est souvent sujet à controverse dans le milieu sportif. Spectateurs, sponsors, télévision, tout le monde y trouve son compte, alors ne perdez pas votre temps à polémiquer ; réjouissons-nous et tirons-en parti pour faire le grandir le sport dans le monde entier »