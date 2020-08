Lors de son média day, Andy Murray n’a pas eu peur de répondre aux questions liées à la nouvelle association des joueurs. Dans l’état, l’Ecossais ne peut signer le document car il manque d’informations mais aussi parce qu’il estime que cette démarche doit être plus large et inclure le tennis féminin : « Je ne vais pas signer le document aujourd’hui. Je ne suis pas contre une association de joueurs, mais j’ai deux raisons principales qui me guideront dans mon choix. Premièrement, je pense que la direction actuelle devrait prendre plus de temps pour faire connaître sa vision avant de courir après des soutiens et des signatures. Ensuite, il y a le fait que les femmes n’en font pas partie. Intégrer les femmes enverrait un message beaucoup plus puissant. Ce n’est pas ce que nous avons actuellement. Si ces choses changent à l’avenir, faire partie de l’Association est quelque chose que je reconsidérerais vraiment. «