Suivant les conseils de sa soeur qui se faisait du souci sur sa santé mentale, la joueuse japo­naise a décidé de fran­chir le pas en consul­tant une psycho­logue. Visiblement ravie des effets que cela a engendré, Naomi s’est exprimée sur le sujet après sa victoire face à Kerber.

« J’ai franchi le pas parce que, honnê­te­ment, ma sœur était très inquiète pour moi. Ma psycho­logue m’a donné des stra­té­gies et je me rends compte de leur utilité. Je suis content d’avoir des gens autour de moi pour me guider dans cette direc­tion. Maintenant, dans des situa­tions tendues menta­le­ment, je me souviens de toutes les choses qu’elle m’a dit de faire, de respirer profon­dé­ment et de recom­mencer quand j’en avais besoin. »