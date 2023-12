Dans une récente inter­view accordée au média japo­nais NHK, Naomi Osaka, désor­mais maman d’une petite fille et qui effec­tuera son grand retour sur les courts après plus d’un an d’ab­sence à l’oc­ca­sion du tournoi de Brisbane, a dévoilé ses grandes ambi­tions pour la suite de sa carrière.

« Dans le premier chapitre de mon tennis, je me suis contentée d’être moi‐même et de jouer avec mon instinct. Je pense que je veux être quel­qu’un qui comprend beau­coup mieux le jeu, j’ai vrai­ment envie de gagner plus de tour­nois du Grand Chelem, passer plus de temps à Roland‐Garros et à Wimbledon, et jouer aux Jeux olym­piques de Paris. »