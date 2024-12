Ancienne numéro une mondiale et quadruple lauréate en Grand Chelem, Naomi Osaka peine à retrouver son niveau d’antan depuis qu’elle a effectué son retour sur le circuit après avoir mis au monde son premier enfant.

Actuellement classée au 58e rang mondial, la Japonaise a expliqué à un média néo‐zélandais en marge du tournoi d’Auckland qu’elle n’hé­si­te­rait pas à mettre un terme à sa carrière si elle n’at­tei­gnait pas ses objectifs.

« Je ne pense pas être le genre de joueuse à m’at­tarder sur le circuit. J’ai beau­coup de respect pour toutes les joueuses du circuit, mais au point où j’en suis actuel­le­ment, si je ne suis pas au‐dessus d’un certain clas­se­ment, je ne me vois pas jouer très long­temps. Je préfère passer du temps avec ma fille si je ne suis pas là où je pense que je devrais être et là où je me sens capable d’être. »