Naomi Osaka retrouve progressivement les sommets en cette saison 2025. Désormais remontée à la 13e place mondiale, la quadruple lauréate en Grand Chelem se rapproche à nouveau du top 10, même si elle court encore après un premier titre cette année.
Présente cette semaine au tournoi de Washington, la Japonaise a eu le plaisir de retrouver l’une des plus grandes légendes du tennis nippon, Kei Nishikori. L’ancien n°4 mondial et finaliste de l’US Open 2014 dispute actuellement sa tournée d’adieu avant de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison.
Interrogée en conférence de presse à son sujet, Osaka n’a pas tari d’éloges envers son illustre compatriote, saluant son immense carrière ainsi que l’inspiration qu’il a représentée pour toute une génération de joueurs japonais.
« J’ai trop de respect pour Kei pour dire qu’il est mon ami. Je l’admire depuis si longtemps que, pour moi, il est presque plus comme un aîné ou un grand frère » a déclaré Naomi Osaka.
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 08:58