Naomi Osaka retrouve progres­si­ve­ment les sommets en cette saison 2025. Désormais remontée à la 13e place mondiale, la quadruple lauréate en Grand Chelem se rapproche à nouveau du top 10, même si elle court encore après un premier titre cette année.

Présente cette semaine au tournoi de Washington, la Japonaise a eu le plaisir de retrouver l’une des plus grandes légendes du tennis nippon, Kei Nishikori. L’ancien n°4 mondial et fina­liste de l’US Open 2014 dispute actuel­le­ment sa tournée d’adieu avant de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison.

Interrogée en confé­rence de presse à son sujet, Osaka n’a pas tari d’éloges envers son illustre compa­triote, saluant son immense carrière ainsi que l’ins­pi­ra­tion qu’il a repré­sentée pour toute une géné­ra­tion de joueurs japonais.

“I respect Kei too much to say that he’s my friend. I’ve looked up to him for so long, so for me he’s almost more like an older senpai or brother.” — Naomi Osaka on Kei Nishikori pic.twitter.com/njFFwgcS36 — Jessica Schiffer (@jessicaschiffer) July 26, 2026

« J’ai trop de respect pour Kei pour dire qu’il est mon ami. Je l’admire depuis si long­temps que, pour moi, il est presque plus comme un aîné ou un grand frère » a déclaré Naomi Osaka.