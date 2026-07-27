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Naomi Osaka dévoile son idole : « Je l’admire depuis si long­temps que, pour moi, il est presque plus comme un aîné ou un grand frère »

Par
Antoine Touchard
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Australian Open - Melbourne - 16�12025

Naomi Osaka retrouve progres­si­ve­ment les sommets en cette saison 2025. Désormais remontée à la 13e place mondiale, la quadruple lauréate en Grand Chelem se rapproche à nouveau du top 10, même si elle court encore après un premier titre cette année.

Présente cette semaine au tournoi de Washington, la Japonaise a eu le plaisir de retrouver l’une des plus grandes légendes du tennis nippon, Kei Nishikori. L’ancien n°4 mondial et fina­liste de l’US Open 2014 dispute actuel­le­ment sa tournée d’adieu avant de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison.

Interrogée en confé­rence de presse à son sujet, Osaka n’a pas tari d’éloges envers son illustre compa­triote, saluant son immense carrière ainsi que l’ins­pi­ra­tion qu’il a repré­sentée pour toute une géné­ra­tion de joueurs japonais.

« J’ai trop de respect pour Kei pour dire qu’il est mon ami. Je l’admire depuis si long­temps que, pour moi, il est presque plus comme un aîné ou un grand frère » a déclaré Naomi Osaka.

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 08:58

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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