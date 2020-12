Pour la deuxième fois en trois ans après Serena Williams en 2018, une joueuse de tennis a été élue athlète féminine de l’année par l’Associated Press avec Naomi Osaka pour l’année 2020. La Japonaise a recueilli 18 des 35 votes pour la première place.

Au-delà de son troisième sacre en Grand Chelem lors de l’US Open, la Japonaise s’est distinguée pour avoir dénoncé l’injustice raciale et les violences policières en boycottant sa demi-finale à Cincinnati face à Elise Mertens après une énième bavure lors d’un contrôle de police ayant entraîné la paralysie de Jacob Blake, le 27 août dernier.

« C’était difficile d’être isolée de ma famille pendant une grande partie de l’année, mais ce n’est rien comparé aux autres. C’était triste de regarder et de lire les nouvelles des personnes souffrant du COVID-19, et l’effet économique et social sur tant de personnes – perte d’emploi, santé mentale. Ce fut une année si difficile pour tant de gens », a écrit Osaka dans une interview par e-mail. « Et puis regarder les injustices policières comme George Floyd, Breonna Taylor et Jacob Blake (pour n’en nommer que quelques-uns) m’a brisé le cœur. Je suis fiere de ma victoire à l’US Open, mais plus encore parce que je fais parler les gens des vrais problèmes. »