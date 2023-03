Plus de deux mois après avoir annoncé faire une pause avec sa carrière de joueuse de tennis profes­sion­nelle à cause de sa gros­sesse, Naomi Osaka a donné ce mardi une inter­view à un média japo­nais dans laquelle elle affiche clai­re­ment ses inten­tions une fois qu’elle aura accouché.

« J’ai bien l’in­ten­tion de revenir… c’est un peu comme une pause, mais je me sens toujours très compé­ti­tive et je veux vrai­ment gagner plus de Grands Chelems », a déclaré l’an­cienne numéro une mondiale au média WBS.