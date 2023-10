Tout juste sortie de sa mater­nité, Naomi Osaka a repris sa raquette.

Elle démarre donc un très long chemin pour revenir à la compé­ti­tion et donc au plus haut niveau. Visiblement, cela ne lui fait pas peur et elle assume avec humour son état physique actuel comme le confirme son dernier post sur son compte twitter.

« Embarrassant » dit‐elle, et fran­che­ment, le mot est plutôt bien trouvé.

Sa date de retour sur les courts n’a pas encore été offi­cia­lisée mais les retours gagnants d’Azarenka, de Svitolina ou de Wozniacki doivent forcé­ment l’encourager.