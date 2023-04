Naomi Osaka persiste et signe.

Alors que certains fans s’in­quié­taient d’une possible baisse de moti­va­tion de la part de la Japonaise suite à l’an­nonce de sa gros­sesse en janvier dernier, l’an­cienne numéro une mondiale semble au contraire plus motivée que jamais à en croire ses récentes décla­ra­tions avec des médias japonais.

« J’ai vrai­ment envie de jouer à nouveau, quand j’ai appris que j’étais enceinte, je me suis dit : ‘OK, après ça, je jouerai certai­ne­ment mieux. Je suis convaincue que ce bébé va m’ins­pirer pour essayer encore plus fort et donner mon meilleur’. Est‐ce que mon retour est incer­tain ? Non. Je veux gagner encore huit tour­nois du Grand Chelem et essayer de remporter la médaille d’or aux Jeux olym­piques de Paris 2024. C’est l’un des objec­tifs qui me passionne le plus dans ce retour au sport. J’ai fait une pause, mais je me sens toujours très compé­ti­tive et pleine d’envie de gagner à nouveau les tour­nois les plus impor­tants de mon sport. »