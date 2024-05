Autrice d’un sans faute au WTA 1000 Rome, avec aucun set concédé sur les trois premiers tours, Naomi Osaka réussi son tournoi.

En marge de sa victoire face à la Russe Kasatkina, la Japonaise a été ques­tionnée sur les joueurs et joueuses qui peuvent l’inspirer.

« Vous savez, il y a comme un couloir qui mène à la salle de sport où se trouvent tous les cham­pions. J’y vois Serena et Sharapova. Cela m’ins­pire beau­coup de savoir que les dures à cuire peuvent bien jouer sur la terre battue. Bien sûr, quand j’étais plus jeune, je les ai toutes les deux beau­coup regar­dées. Mais pour l’ins­tant, je n’ai pas rembo­biné les cassettes de Serena parce que je suis encore très triste qu’elle ne soit pas là. D’autant plus que Rafa est en train de faire son dernier hourra, ce qui me rend encore plus triste. »