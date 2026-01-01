En marge de l’United Cup, la joueuse japonaise a fait une confidence assez limpide sur ses objectifs tout en étant constamment en réflexion sur son rôle de mère et de championne de tennis visant les plus grands titres.
« Mon état d’esprit a beaucoup évolué depuis que je suis devenue mère. Je ne prends plus les choses autant à cœur et je ne mesure plus ma valeur personnelle en fonction de mes victoires ou de mes défaites. J’aborde chaque tournoi comme une formidable occasion de m’améliorer, et je sais que mon rôle essentiel dans la vie n’est pas d’être joueuse de tennis. Je veux passer du temps avec ma fille, et ce n’est pas facile car je dois consacrer de nombreuses heures à m’entraîner et à prendre soin de moi si je veux atteindre le succès. Je suis convaincue qu’un jour, elle comprendra ce que je fais »
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 16:27